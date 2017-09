Het Amerikaans hooggerechtshof behandelt de beroepszaak tegen het inreisverbod van president Donald Trump voorlopig niet. Op 10 oktober was een zitting gepland waarin de argumenten van de betrokken partijen zouden worden aangehoord. Hun is gevraagd een nieuwe afweging te maken nu de regering met een aangepaste derde versie is gekomen.

Het tijdelijk inreisverbod betrof inwoners van de overwegend islamitische landen Iran, Soedan, Jemen, Syrië, Libië en Somalië. Trump kwam daarna met verdere beperkingen om terrorisme in de VS tegen te gaan. Voortaan kunnen ook bezoekers uit Noord-Korea en Tsjaad een visum voor de VS vergeten.

Hetzelfde geldt ook nog steeds voor Iran, met uitzondering van studenten en deelnemers aan uitwisselingsprogramma's die na uitvoerige screening de VS wel in mogen. Ook Venezuela kreeg restricties. Bepaalde regeringsfunctionarissen en hun familieleden zullen worden geweerd.

Deskundigen denken dat Trump nu moeilijker juridisch aan te pakken is omdat inmiddels veel ervaring is opgedaan met screeningsonderzoek. Hij kan ook niet langer worden beschuldigd van discriminatie van alleen moslims.



Hooggerechtshof stelt zaak inreisverbod uit (Foto: ANP)