Betis na ruime zege in top-5 in La Liga

Real Betis heeft zich bij de top-5 in La Liga gevoegd. In eigen huis was de ploeg van oud-PSV'er Andres Guardado veel te sterk voor Levante: 4-0.

Antonio Sanabria opende kort na rust de score, niet veel later zorgde Fabian Ruiz op aangeven van Guardado - diens vierde assist in zes duels - voor de 2-0. Sergio Leon zette de derde goal op het bord, Sanabria zorde diep in blessuretijd nog voor de 4-0.

Betis heeft inmiddels al vier van de zes wedstrijden gewonnen en staat op een keurige vijfde plek. Levante neemt de negende plek in beslag.