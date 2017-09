FIA maakt halen superlicentie lastiger Peterselieman 23-09-2017 00:38 print

Het wordt voor coureurs lastiger om een superlicentie, een rijbewijs voor de Formule 1, te bemachtigen. Waar vroeger 300 kilometer testen voldoende was moeten de rijders sinds eind 2015 genoeg punten verzamelen. Autosportfederatie FIA gaat de eisen verder aanscherpen.

In de door de World Motorsport Council goedgekeurde plannen wordt de Formule 2 de weg om de Formule 1 te bereiken. De eis om in drie jaar tijd je als coureur te bewijzen door 40 punten te verzamelen blijft gehandhaafd, maar het wordt lastiger om dit aantal punten te bereiken.

De coureurs die in de top drie van de Formule 2 eindigen krijgen automatisch de benodigde 40 punten, de nummer vier krijgt er nog altijd 30 en de nummer vijf twintig. Ook de winnaar van de Indycar Series krijgt 40 punten, waarna de schaal af begint te lopen.

In andere raceklasses zijn de te verkrijgen punten naar beneden bijgesteld. Het winnen van de titel in de Europese Formule 3, Formule E en de LMP1 in de WEC levert nog maar 30 in plaats van 40 punten op. De kampioen van de GP3 Series moet het doen met 25 punten en de titelhouders in de Formule V8 3.5 en de Japanese Superlige krijgen nog maar twintig punten.

De volledige puntentelling is hier te vinden.