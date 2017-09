'We gaan allemaal dood, planeet op ramkoers met aarde' heywoodu 19-09-2017 11:12 print

Het is weer eens zover: we gaan allemaal dood, maar nu echt! Christelijk numeroloog David Meade heeft tegenover The Washington Post laten weten dat we nog een paar dagen de tijd hebben voor ons leven voor altijd zal veranderen, en niet op een goede manier.

Meade komt met zijn opmerkelijke voorspelling nadat hij iets deed wat in een jaar of tweeduizend nog bijna niemand gedaan heeft: hij spitte de Bijbel eens stevig door, op zoek naar tekenen van het einde der tijden. Het begin van dat einde der tijden blijkt dichtbij te zijn: op 23 september 2017, komende zaterdag dus.

Het draait allemaal om het getal 33. Dat is de leeftijd waarop Jezus stierf, maar daar blijft het niet bij: de naam Elohim, in de Bijbel het meest gebruikte Hebreeuwse woord voor 'God', wordt - je raadt het al - precies 33 keer genoemd. Zaterdag is het bovendien precies 33 dagen geleden dat men in de VS een totale zonsverduistering zag. Tienduizenden mensen waren daar enthousiast over, maar Meade weet wel beter: het was een teken dat we gedoemd zijn.

Het getal 33 is verder ook het getal waarmee Max Verstappen in de Formule 1 rijdt en gezien zijn hoeveelheid pech lijkt ook dat niks minder dan een teken van het einde der tijden. Daarnaast is het schijnbaar ook nog eens de hoogste rang in de Vrijmetselarij, dan weet je het wel. Alsof dat nog niet genoeg is: 33 is het landnummer voor internationale telefoongesprekken naar Frankrijk, dat kan nooit goed zijn.

De mythische planeet X, ook wel Niburu genoemd, ligt volgens miskend genie Meade op ramkoers met de aarde. Dat men bij de NASA nooit enig teken van Niburu heeft opgevangen doet daar niks aan af, want wederom weet Meade wel beter. Zaterdag zou de planeet plotseling zichtbaar worden, vanaf begin oktober zouden de eerste gevolgen merkbaar zijn.

Onder meer ene Robert Breaker is het met zijn collega eens, hoewel dat niet veel zegt. Breaker liet precies twee jaar geleden ook al weten dat we allemaal dood gingen en, hoewel sindsdien inderdaad vele mensen zijn overleden, daar bleek hij er toch naast te zitten. Zijn voorspelling is dan ook maar aangepast naar 23 september 2017, wel zo makkelijk.

David Morrison, een daadwerkelijke wetenschapper, maakt zich overigens niet echt druk. "De planeet had al lang zichtbaar moeten zijn als hij op aarde af kwam stevenen", aldus de NASA-man. "De baan van Mars zou al gekruist moeten zijn inmiddels." Overigens vindt Meade ook binnen de christelijke gemeenschap uiteraard weinig steun. "Getallen in de Bijbel zijn wel symbolisch bedoeld, maar niet om er voorspellingen mee te doen", aldus prediker Ed Stetzer.

Voorspellingen over het einde der tijden zijn al zo oud als het begin der tijden. De oplettende lezer zal vermoedelijk doorhebben dat dergelijke voorspellingen nog geen enkele keer uit zijn gekomen, gezien het feit dat de genoemde lezer dit bericht op dit moment leest. Onder meer in 2003 zouden we allemaal het tijdelijke voor het eeuwige verwisselen, toen dat niet gebeurde zou alles en iedereen in 2012 het loodje leggen, gebaseerd op een foutieve interpretatie van een Maya-kalender.

Dit keer gaat het natuurlijk wel allemaal fout, daarom de belangrijke vraag: wat ga jij tot zaterdag doen, wetende dat ons leven op die dag voorgoed zal veranderen?