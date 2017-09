Apple TV krijgt 4K en HDR-ondersteuning Pheno 12-09-2017 21:21 print

Apple heeft vandaag een nieuwe versie van hun Apple TV aangekondigd. De Apple TV 4K heeft ondersteuning voor 4K en High Dynamic Range. Het ondersteunt beide HDR-standaarden Dolby Vision en HDR10.

Het bedrijf heeft daarnaast aangekondigd dat ze aan de beschikbaarheid van 4K films met HDR op iTunes gaan werken. Als je al een film eerder hebt gekocht en deze komt beschikbaar in 4K, dan zal deze automatisch geupgrade worden. Netflix en Amazon Prime Video zullen ook binnenkort in 4K te gebruiken zijn op het apparaat.

"Breng de magie van de bioscoop rechtstreeks naar je woonkamer met de nieuwe Apple TV 4K", zegt Eddy Cue, senior vice president of Internet Software and Services bij Apple. "Klanten zullen genieten van prachtige 4K HDR-films uit een indrukwekkende catalogus op iTunes, terwijl ze ook automatisch upgrades van 4K HDR-films krijgen die al in hun iTunes-bibliotheek zijn, en ze krijgen binnenkort de 4K-content van diensten zoals Netflix en Amazon Prime Video."

Apple TV 4K gaat €199 kosten als je de 32GB-versie koopt. De 64GB-variant kost €219. Heb je geen behoefte aan 4K, dan is er nog de oude Apple TV van de vierde generatie die met 32GB €159 kost. Vanaf 15 september zijn deze te preorderen om vanaf 22 september beschikbaar te zijn.