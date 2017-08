Amerika in de ban van de eclips BasOne 21-08-2017 22:01 print

Miljoenen Amerikanen waren maandag in de ban van de totale zonsverduistering die boven een deel van hun land was te zien. Met behulp van eclipsbrillen, telescopen en camera's bekeken zij massaal het natuurverschijnsel.

De eclips begon in de VS om 19.16 uur Nederlandse tijd in het noordwesten van de VS, in de staat Oregon. Daarna verplaatste de maanschaduw van zo'n 113 kilometer breed zich zuidoostwaarts om uiteindelijk na 4000 kilometer via South Carolina de oceaan op te trekken. Om ongeveer 20.50 uur was de zonsverduistering boven de VS voorbij.

"Het was ongelooflijk", zei Cheryl Laroche, die met haar man de eclips bekeek in Sheridan, Oregon. "Het was letterlijk koud en donker. Het licht was blauw."

Trump

President Donald Trump aanschouwde de eclips samen met zijn vrouw Melania vanaf een balkon van het Witte Huis in Washington, waar de verduistering niet totaal was maar slechts 81 procent van de oppervlakte van de zon besloeg.

Ook in de rest van de wereld werd het schouwspel live gevolgd door miljoenen mensen, via televisie en internet.

Zeldzaam

De laatste keer dat een dergelijk spektakel van de ene kust naar andere in de VS te zien was, was in 1918. De laatste totale verduistering in de VS vond plaats in 1979.

Tijdens een zonsverduistering staat de maan tussen de zon en de aarde, waardoor het licht van de zon wordt tegengehouden. Zonsverduisteringen komen gemiddeld één keer per driehonderd jaar op dezelfde plaats voor - in Nederland pas weer in oktober 2135. Nederlandse reisorganisaties hadden speciale eclipsreizen naar de Verenigde Staten aangeboden, waar veel belangstelling voor was.



Amerika in de ban van de eclips (Foto: ANP)