UEFA nomineert Buffon, Messi en Ronaldo Redactie 15-08-2017 21:34 print

De Europese voetbalbond heeft bekendgemaakt dat Cristiano Ronaldo, Lionel Messi en Gianluigi Buffon genomineerd voor Player of the Year.

De nominatie voor de Portugese topvoetballer, de Argentijnse ster en de 39-jarige Italiaanse doelman maakte de UEFA dinsdag bekend. De Player of the Year-award gaat naar de beste speler in Europa.

Het afgelopen jaar scoorde Ronaldo liefst twaalf keer in de Champions League, waardoor Real Madrid de ‘cup met de grote oren’ wist binnen te slepen. Messi moest het doen met een kwartfinaleplaats, maar maakte wél elf doelpunten.

Buffon moest in de Champions League-finale tegen datzelfde Real Madrid viermaal de bal uit zijn doel vissen, en de Oude Dame verloor de eindstrijd. Wel pakte de keeper de Serie A-titel en de Coppa Italia.

Spelers die wel op de shortlist stonden, maar niet genomineerd zijn, zijn Kylian Mbappé, Robert Lewandowski, Luka Modric, Toni Kroos, Paulo Dybala, Sergio Ramos en Zlatan Ibrahimovic.