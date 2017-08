Comedyserie over eSports komt naar YouTube Red PoeHao 04-08-2017 19:49 print

Nerds zijn populair, dat blijkt onder andere uit het succes van de comedyserie The Big Bang Theory. De producer van Rick and Morty en Community komt met een zesdelige serie genaamd Good Game over een stel buitenbeentjes die een eSport-toernooi willen winnen. De fictieve game die ze gaan spelen heet Killcore op het toernooi Blood Match. Good Game is vanaf 30 augustus te zien op YouTube Red.