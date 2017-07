2 doden bij schietpartij discotheek Konstanz

In een discotheek in het Duitse Konstanz in Baden-Württemberg zijn in de nacht van zaterdag op zondag schoten gevallen. Volgens de politie zijn daarbij meerdere mensen gewond geraakt.

Of er ook doden zijn, was nog onduidelijk. Een bericht van de omroep SWR dat de dader of daders zijn aangehouden, kon de politie niet bevestigen. "Er zijn gewonden gevallen bij de schietpartij. Andere bezoekers konden ontkomen door te vluchten of zich te verstoppen", zei een politiewoordvoerder.

Op Twitter deelde de politie mee dat er intussen geen dreiging meer is. De politie rukte massaal uit naar de discotheek op een industrieterrein nadat ze rond half vijf een aantal noodmeldingen had gekregen.

Update 09:43 uur

Volgens de Duitse krant Der Tagespiegel zijn er twee doden bij de schietpartij gevallen. Een van hen zou de dader zijn.

Nach Schießerei in Konstanz besteht aktuell keine Gefahr mehr! Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Näheres folgt in Kürze. — Polizei Konstanz (@PolizeiKonstanz) 30 juli 2017