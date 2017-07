Na de ban op transgenders in het Amerikaanse leger die Donald Trump woensdag voorstelde, staat Caitlyn Jenner niet langer achter de Amerikaanse president.

De oud-Olympiër, die in 2015 bekendmaakte dat ze transgender is, reageerde meteen na de uitlatingen van Trump al boos op Twitter. In een langere post op haar website noemt Caitlyn de voorgestelde maatregel respectloos. "Elke Amerikaan zou woedend moeten zijn over dit gebrek aan respect voor de mensen die het uniform van ons land dragen", schrijft ze. "De president moet zichzelf afvragen aan welke kant van de geschiedenis hij wil staan - en zijn uitspraken onmiddellijk intrekken."

Alhoewel de realityster, een uitgesproken Republikein, eerder deze maand in een Amerikaanse talkshow nog volhield dat de president wel degelijk voor gelijke rechten voor de LHBTQ-gemeenschap is, valt ze hem nu publiekelijk af. "Amerika's 15.000 transmilitairen zijn veel dapperder dan jij, meneer Trump. Mijn loyaliteit ligt bij hen en bij ons land, niet bij jou."

There are 15,000 patriotic transgender Americans in the US military fighting for all of us. What happened to your promise to fight for them? https://t.co/WzjypVC8Sr — Caitlyn Jenner (@Caitlyn_Jenner) 26 juli 2017

This AM, @POTUS attacked trans people fighting for our country. Every American should be outraged. My full response: https://t.co/ALJwnvFwQg — Caitlyn Jenner (@Caitlyn_Jenner) 26 juli 2017



Caitlyn Jenner keert zich tegen Donald Trump (Foto: BuzzE)