'Ophef' om kontenfoto WK synchroonzwemmen

Op het wereldkampioenschap zwemsporten in Boedapest is een (klein) relletje ontstaan. Zwembond FINA publiceert dagelijks een krantje met wat hoogtepunten van de vorige dag en een voorbeschouwing op de dag die komen gaat, inclusief een 'foto van de dag'.

Dit keer was dat een foto van drie boven het water uitstekende konten van synchroonzwemsters. De begeleidende tekst: "Joszef Szaka, onze fotograaf in Boedapest, kan de schoonheid in alles vinden. Daar hoefde hij bij het synchroonzwemmen weinig moeite voor te doen."

Paniek op social media, want het is natuurlijk vuig seksistisch en het kan allemaal niet! "Ik schaam me hier oprecht voor en ben gefrustreerd. Dit is NIET de manier waarop het merendeel van ons, sportfotografen, de sport in beeld wil brengen", aldus fotograaf Clive Rose.

Zeg het maar: terechte ophef, want dit kan écht niet? Een klein beetje begrijpelijk omdat de foto wellicht wat ongelukkig gekozen is, maar niet schandaalwaardig? Of is er sowieso helemaal niks aan de hand en moet men gewoon even kalmeren? Kleine kanttekening: bij het synchroonzwemmen doen bijzonder veel minderjarige deelneemsters mee, hoewel niet bekend is om wie het hier precies gaat.

FINA's latest horrific lack of judgement. What century are we living in!?

They've apologised but come on - how was this ever seen as ok!?!?! https://t.co/5QSQe5FVbL — ✌ᑎIᙅK ᕼOᑭᙓ✌️ (@NickHopeTV) July 22, 2017