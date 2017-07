Seizoen en olympische droom voorbij voor schansspringer Freund heywoodu 21-07-2017 19:56 print

"Het houdt niet op, niet vanzelf", zo zal het wellicht klinken bij schansspringer Severin Freund thuis, maar dan in het Duits. De Duitser was net hersteld van een zware knieblessure die hij in januari had opgelopen, kort nadat hij van een andere zware blessure hersteld was.

Freund had daarom net de training weer hervat, maar wederom ging het helemaal fout. In Oberstdorf ging hij onderuit en meteen werd gevreesd voor een herhaling van zijn zware knieblessure. Die vrees werd niet veel later bewaarheid: Freund had zijn kruisband afgescheurd, werd gelijk geopereerd in München en moest een streep zetten door het olympische seizoen van komende winter.

Het seizoen was eerder deze maand overigens begonnen met de Zomer Grand Prix, hoewel Freund daar niet aan mee deed. Twee jaar terug won hij na een geweldig seizoen nog de World Cup, terwijl hij ook de wereldtitel op de grote schans pakte. In 2014 was er olympisch goud met de landenploeg en pakte Freund zelf de wereldtitel skivliegen, komende winter had hij individueel voor olympisch goud moeten gaan.



Seizoen en olympische droom voorbij voor schansspringer Freund (Pro Shots / Gepa)