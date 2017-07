LB: Caitlyn Jenner overweegt senatorschap

Lekker belangrijk: Nieuws dat je niet wilt missen!

Caitlyn Jenner ziet zichzelf wel in de Senaat van Californië. De realityster denkt na over een carrière in de politiek, vertelde ze zondag in een radioprogramma op AM 970.

"Ik overweeg het, de politiek heeft me altijd geïnteresseerd", zei Caitlyn, die bekend werd als Bruce, de stiefvader van Kim Kardashian. Sinds 2015 gaat ze als vrouw door het leven en is ze LGBT-activist.

Caitlyn speelt al langer met de gedachte zich verkiesbaar te stellen. "Eerst dacht ik dat ik het nooit zou doen", zei ze in april tegen CNN over haar politieke ambities. "Waarom niet? Omdat ik te veel geheimen had. Maar nu heb ik die niet meer, alles ligt op straat."



