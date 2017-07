Djokovic geeft op in kwartfinales Wimbledon heywoodu 12-07-2017 19:17 print

Novak Djokovic heeft het toernooi van Wimbledon woensdag in de kwartfinales verlaten. In het duel met Tomas Berdych gaf de Servische nummer twee van de wereld vroeg in de tweede set op vanwege een schouderblessure, waar hij een dag eerder tegen Adrian Mannarino ook al last van had.

Berdych maakte het Djokovic van begin af aan al goed moeilijk. De Tsjech, vijftiende op de wereldranglijst, sleepte een tiebreak uit het vuur en was daarin zelfs ruim de sterkste. In set twee brak hij Djokovic ook al gelijk, waarna de Serviër bij een forehand zijn schouder fors leek te blesseren. Dat bleek het geval te zijn en niet veel later schudde hij Berdych de hand, waarmee de partij voorbij was: 7-6 (2), 2-0.

De 31-jarige Berdych haalde vorig jaar ook de halve finales in Wimbledon. Zijn beste resultaat kwam in 2010, toen hij de finale - zijn enige op een Grand Slam-toernooi - verloor van Rafael Nadal.



Djokovic in actie tegen Berdych (Pro Shots/Action Images)