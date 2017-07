Het was wederom niet het raceweekend van Max Verstappen, de vele Verstappen-fans op de tribune zagen hun idool alleen tijdens de opwarmronde voorbij komen. Problemen met de koppeling en een tik van Fernando Alonso maakte al snel een eind aan de race van de jonge Nederlander. Het zit de Verstappen niet echt mee de laatste wedstrijden en dat merkt hij zelf ook. "Het is moeilijk op dit moment, maar ik probeer positief te blijven."

"De koppeling was kapot. Bij de proefstart voelde het al raar aan. Het is ook niets elektronisch, maar puur de koppeling." Zo legt de Formule 1-coureur uit om zijn eigen site.

"Ik bleef voor de zekerheid aan de buitenkant om niet geraakt te worden. Toen raakte Alonso me, waardoor de lager in de koppeling kapot ging. Deze bleef maar slippen en ik had geen drive meer", zo vulde Verstappen aan over de rest van zijn race. "Dat was het dan alweer. We hadden gehoopt op iets anders, maar ja. Dit is ook vooral jammer voor al die fans, die naar Oostenrijk zijn gekomen."

Het zijn moeilijke tijden voor de Formule 1-coureur zo erkent hij. "Het is moeilijk op dit moment, maar ik probeer positief te blijven. Iedereen werkt hard en ik denk niet dat je iemand de schuld kunt geven. Ik heb de laatste tijd gewoon veel pech. Ondanks dat ik nu natuurlijk erg teleurgesteld ben, is het ook belangrijk om hard te blijven werken en allemaal vooruit te kijken, want er zijn nog veel races te gaan. Volgende keer beter."



Verstappen: "Het is moeilijk, maar ik probeer positief te blijven" (Pro Shots / Action Images)