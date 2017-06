Olympique Lyon heeft Traoré binnen Redactie 27-06-2017 08:49 print

Bertrand Traoré wordt definitief de volgende aanwinst van Olympique Lyon. De aanvaller komt over van Chelsea, dat hem afgelopen jaar bij Ajax stalde.

Olympique Lyon heeft het nieuws maandagavond bevestigd op een persconferentie. De transfer hing al even in de lucht en het laatste papierwerk moet nog wel worden afgerond. Chelsea ontvangt naar verluidt tien miljoen euro voor de spits uit Burkina Faso.

Traoré, die in Lyon een vijfjarig contract krijgt, stond sinds 1 januari 2014 onder contract bij Chelsea. Hij kwam sindsdien slechts tot zestien optredens in het eerste elftal. De Engelse kampioen verhuurde hem de eerste anderhalf jaar aan Vitesse.

Afgelopen seizoen stond Traoré nog met Ajax tegenover Lyon in de halve finale van de Europa League. Coach Bruno Génésio zag toen dat de 21-jarige speler veel kwaliteit heeft. "Hij is snel, kan goals maken en ze voorbereiden. Bovendien kan hij in de punt van de aanval spelen, maar ook op de vleugels."