26-06-2017

De werkgelegenheid in de Nederlandse reisbranche is in 2016 voor het tweede jaar op rij toegenomen. Het aantal banen is daardoor terug op het niveau van 2009, het jaar voordat de gevolgen van de kredietcrisis ook in de toeristische sector voelbaar werden.

Dat blijkt uit cijfers die Reiswerk, een samenwerkingsverband tussen werkgeversorganisatie ANVR en de vakbonden in de sector, maandag heeft bekendgemaakt. De reisbranche was vorig jaar goed voor 16.400 voltijdsbanen, 6 procent meer dan een jaar eerder. Daarmee bood zij werk aan 19.700 mensen.

Voor studenten in het toeristisch onderwijs valt er evenwel nog weinig te juichen. Veel banen in de reisbranche gingen de afgelopen jaren naar ervaren krachten en bovendien steeds vaker naar mensen met andere vooropleidingen, bijvoorbeeld ICT, economie, communicatie of hotelschool.



Werkgelegenheid reissector is crisis te boven (Foto: ANP)