'Zidane belt met Mbappé'

Zinédine Zidane is er veel aan gelegen Kylian Mbappé naar Real Madrid te halen. De Franse trainer deed per telefoon een uiterste poging tot overtuigen.

Mbappé brak vorig seizoen op explosieve wijze door bij AS Monaco en dus strijdt de Europese elite nu om zijn handtekening. Intimi rondom de speler gaven deze week aan dat Mbappé Arsenal als ideale tussenstap zou zien, maar clubs van het kaliber Real Madrid en Barcelona zeker zijn einddoel zouden zijn.

Volgens L'Equipe heeft Zidane in ieder geval alvast de telefoon gegrepen om de Franse aanvaller te verleiden tot een overstap naar Madrid. De trainer van Real beloofde het talent in dat telefoongesprek naar verluidt zelfs speeltijd.

Mbappé viert momenteel vakantie en neemt als hij terug is een besluit over zijn toekomst. Nu hij in Madrid tot transferprioriteit is gebombardeerd, zal het voor hem moeilijk worden een aanbod af te slaan. Goal meldde echter donderdagavond nog dat ook Paris Saint-Germain Mbappé wil halen. Er zou een bod van liefst 135 miljoen euro zijn uitgebracht.