Elektronicaketen BCC gaat met een rijdende robot werken die het winkelpersoneel gaat helpen bij het adviseren van klanten over producten die worden verkocht. Voor zover bekend is het voor het eerst in Nederland dat dat op deze manier gebeurt.

De meeste robots die tot nu toe in winkels en hotels werden ingezet zijn rijdende poppen die geprogrammeerd zijn om simpele taken uit te voeren of klanten de weg te wijzen, maar deze nieuwe generatie robot gaat een stap verder, is op afstand bedienbaar en maakt het mogelijk om direct te communiceren met een medewerker, vergelijkbaar met facetimen of skypen. Op deze manier kan een medewerker een klant op afstand live helpen.

"Waar er vaak met angst naar robots wordt gekeken omdat die banen zouden inpikken, zorgt deze robot er juist voor dat de mens belangrijker wordt," zegt John Robin Smith van leverancier MR.BRAND. De robot wordt bediend door een BCC-adviseur met een tweede scherm die daarop alle artikelen, productinfo en voorraden kan zien en zo klanten direct kan helpen.



Elektronicaketen zet rijdende robot in (Foto: BuzzT)