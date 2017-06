Man die mensen aanreed bij CS zit nog vast Monique (DJMO) 12-06-2017 12:41 print

De 45-jarige automobilist die zaterdagavond bij Amsterdam Centraal Station zeven voetgangers verwondde, zit maandag nog steeds vast. Volgens een woordvoerder wil de politie "100 procent" zeker zijn van de aanleiding van de aanrijding. Twee personen liggen nog in een ziekenhuis. Zij hebben botbreuken, zei de zegsman.

Het ziet ernaar nog altijd naar uit dat hij onwel is geraakt vanwege een lage bloedsuikerspiegel. "We doen de laatste controles met betrekking tot zijn diabetesverhaal", vertelde de woordvoerder. "Hij is heel meewerkzaam en vindt het vreselijk wat er is gebeurd."De Amsterdammer zegt zich niets meer van het incident te kunnen herinneren.



Man die mensen aanreed bij CS zit nog vast (Foto: ANP)