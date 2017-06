'Halal bushokje' toont overdags geen kip

KFC-copycat (maar dan met gezegende kippetjes) Halal Fried Chicken maakt op een achttal bushokjes en tramhaltes in de hoofdstad en Rotterdam op bijzondere wijze reclame: zolang de zon schijnt, verschijnt er geen malse halalkip op de posters. Dat schrijft De Telegraaf.

Maar wordt het nacht, dan komen de boutjes tevoorschijn en staat er 'eet smakelijk!'. Reclamebureau Etcetera. kwam op het idee en liet de posters speciaal bedrukken om het Ramadan-effect te bewerkstelligen. Terwijl het HFC-logo aan de voorkant van de posters gedrukt is, is de kip op de achterkant afgedrukt. Zo is die alleen zichtbaar als de verlichting in het bushokje aan gaat, hetgeen gelijktijdig met de straatverlichting gebeurt.

De Telegraaf maakte interessant genoeg zelf ook jarenlang gebruik van een speciale druktechniek. Zo waren ze tussen 1945 en 1950 helemáál niet te zien. Reacties op Twitter zijn zoals altijd gemengd. Zo vindt ene Annet van Hunen het helemaal mooi, maar vraagt 'vanhetgoor' zich af waarom het logo van de HFC 'een handgranaat' is.