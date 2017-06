Titelverdedigster Muguruza onderuit op Roland Garros, Fransen juichen heywoodu 04-06-2017 19:49 print

Het vrouwenenkelspeltoernooi op Roland Garros moet het in de tweede week doen zonder titelverdedigster Garbiñe Muguruza. De Spaanse ging zondag in de achtste finales onderuit tegen de Française Kristina Mladenovic, de nummer veertien van de wereld.

Muguruza bakte er in set één bijzonder weinig van en voor ze het goed en wel wist had Mladenovic de voorsprong al te pakken. In de tweede set was het juist de Française die moeite had met het serveren en daar kon Muguruza van profiteren door de stand gelijk te trekken. Ze leverde vervolgens echter gelijk haar eerste servicegame van de derde set weer in en liep vervolgens constant achter de feiten aan: 6-1, 3-6, 6-3.

Ook de nummer tien van de plaatsingslijst, Venus Williams, ligt eruit. Ze verloor van de als dertigste geplaatste Zwitserse Timea Bacsinszky, die voor de vierde keer de kwartfinales van een Grand Slam haalde. Dat doet ze voor de derde keer op rij in Parijs, waar Bacsinszky in 2015 de halve en in 2016 de kwartfinales haalde.

Tegen Williams kwam de Zwitserse in set één op een ruime 5-1 voorsprong, maar ze slaagde er toch in om het helemaal weg te geven door drie servicebeurten in te leveren. Williams leek daar echter weinig goede motivatie van te krijgen, want nadat ze de eerste set won was het helemaal klaar met de Amerikaanse: 5-7, 6-2, 6-1. Bacsinszky neemt het in de kwartfinales op tegen Mladenovic.