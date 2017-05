Torres vastberaden: "Ooit wint Atlético de Champions League" Redactie 11-05-2017 16:30 print

Atlético Madrid was de laatste jaren heel dicht bij een Champions League-triomf, maar ook dit seizoen bleef die uit. Fernando Torres blijft positief.

"We mogen blij zijn met de strijd die iedereen heeft geleverd. Vanavond hebben we met z'n allen gewonnen en qua geloof een nieuwe stap gezet", zei Torres woensdagavond na de 2-1 zege op Real Madrid tegen de Spaanse media. Door de 3-0 nederlaag van vorige week werd Atlético Madrid ondanks die nipte zege uitgeschakeld.

Volgens Torres is het zeker mogelijk dat zijn club ooit de Champions League wint. "Ik heb bij Atlético verschillende tijdperken meegemaakt en dit is het begin van iets groots. Dit is nog niet ons plafond, we zijn bezig met één van de grootste momenten uit onze clubhistorie", aldus de topschutter.

Atlético sneuvelde dus in de halve finales tegen Real, dat de stadsrivaal vorig jaar in de finale na strafschoppen versloeg. Drie jaar terug haalden beide Madrileense clubs ook al de eindstrijd. Los Rojiblancos leken het duel te winnen, totdat Sergio Ramos in blessuretijd gelijkmaakte en Real in de verlenging nog driemaal scoorde (4-1).