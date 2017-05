Banksy beitelt ster EU-vlag weg

Guerillakunstenaar Banksy heeft een nieuwe muurschildering in het Britse Dover gemaakt. Het toont een enorme vlag van de Europese Unie waarbij werkzaamheden worden verricht aan één van de sterren.

Op een ladder staat een arbeider die met hamer en beitel bezig is de ster weg te hakken. Het is niet heel subtiel commentaar op de komende Brexit-onderhandelingen en de Britse verkiezingen die geheel in dat teken staan. Het verscheen afgelopen weekeinde op de muur van een huis vlakbij de veerbootterminal, en is op Banksy's website als authentiek bevestigd.

Mocht Marine Le Pen de Franse presidentsverkiezingen hebben gewonnen dan had-ie er wellicht nog een mannetje bij kunnen zetten, of ook een versie van het werk aan de overkant in Calais op kunnen trekken.

De anonieme artiest levert vaker maatschappelijk commentaar met zijn kunstwerken. Zo toonde hij op een muur bij het migrantenkamp de 'Jungle' bij Calais Steve Jobs, mede-oprichter van Apple, omdat diens vader uit het Syrische Homs kwam. Na het bekendworden van de NSA-onthullingen van Edward Snowden beeldde hij een paar klassiek uitgedoste spionnen af rond een telefooncel.

Soms worden zijn werken overigens in hun geheel door pandeigenaren weggebeiteld en voor grof geld verkocht. Wat in dit geval nogal lastig lijkt. Van dichtbij is namelijk goed te zien dat de er barsten in de muur zitten op de plek waar gehakt wordt. Die zullen in artistiek opzicht vast onderdeel uitmaken van de schildering.

Eerder dit jaar richtte Banksy in het Palestijnse Bethlehem het zogeheten Walled Off Hotel op, pal naast de muur die het gebied van Israël afscheidt.

Spokesperson from Banksy has confirmed that the large mural in Dover is by artist. pic.twitter.com/q2oKrYmlpv — BBC South East (@bbcsoutheast) May 7, 2017