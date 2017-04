Zenuwslopende finale levert Amerikaans WK-goud ploegenachtervolging op heywoodu 14-04-2017 00:38 print

Op het wereldkampioenschap baanwielrennen in Hong Kong heeft de Amerikaanse damesploeg het goud veroverd op de ploegenachtervolging. Kimberly Geist, Kelly Catlin, Chloe Dygert, en Jennifer Valente waren in de finale te sterk voor Australië, maar spannend was het zeker.

Het Amerikaanse kwartet vertrok hard, maar halverwege de vier kilometer durende race zaten Amy Cure, Ashlee Ankudinoff, Alexandra Manly, en Rebecca Wiasak er weer bovenop: het verschil was ongeveer één tiende van een seconde. Na drie kilometer was dat nog minder, want de Australiërs waren tot op 0,019 seconde genaderd. Ze namen in de slotkilometer de leiding zelfs even over, maar onder leiding van de jonge Dygert reed de Amerikaanse ploeg toch naar het goud.

Nieuw-Zeeland en Italië lieten in de strijd om brons zien hoe belangrijk een goede verdeling van je krachten is. Het Italiaanse viertal lag vanaf het begin aan de leiding en ging met een dikke seconde voorsprong de slotkilometer in. In de laatste vijfhonderd meter vielen ze echter volledig stil, waarna ze bijna vijf volle seconden achter Nieuw-Zeeland eindigden.