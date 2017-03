Wereldgoal Depay bij ruime zege Lyon heywoodu 12-03-2017 19:18 print

Memphis Depay heeft weer eens van zich doen spreken en dit keer was dat toch zeker in positief opzicht. De middenvelder, tegenwoordig uitkomend voor Olympique Lyon in de Franse Ligue 1, scoorde in de thuiswedstrijd tegen Toulouse twee keer.

Christophe Jallet en Maxwel Cornet hadden Lyon kort voor en na rust al op een 2-0 voorsprong gezet. Een kleine tien minuten na de rust gaf Jallet een pass aan Depay en de Nederlander werkte de bal netjes in het doel.

Tien minuten voor tijd scoorde Depay pas echt een pareltje: vanaf een dikke meter voor de middenlijn lanceerde hij de bal richting Alban Lafont. De pas net 18-jarige keeper, toch al lang de eerste keuze bij Toulouse, was kansloos en zag de bal in het doel verdwijnen: 4-0, wat tevens de eindstand zou zijn.