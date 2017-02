Langlaufer Sundby na val in slotmeters weer geen wereldkampioen heywoodu 26-02-2017 05:51 print

Langlaufer Sergey Ustiugov heeft zijn superseizoen bekroond met de wereldtitel op de skiatlon. De 24-jarige Rus was op het WK in het Finse Lahti de beste nadat hij dit jaar al met grote overmacht de Tour de Ski won. Eerder in de week pakte hij al WK-zilver op de sprint in vrije stijl.

De skiatlon bij de mannen bestaat uit dertig kilometer: vijftien in klassieke stijl, na een skiwissel gevolgd door vijftien kilometer in de vrije stijl. Na het deel in klassieke stijl ging de Canadees Alex Harvey aan de leiding, maar van een gat was nog zeker geen sprake. De eerste 26 zaten min of meer bij elkaar en dus kwam het op het tweede deel aan.

Na een kleine twintig kilometer werd duidelijk dat Ustiugov en de Noor Martin Johnsrud Sundby de besten waren. De twee zetten even aan en maakten zich los van de rest, waarna ze gezamenlijk de laatste tien kilometer richting finish aflegden. In de laatste kilometer opende Sundby op het slotklimmetje de aanval en de Noor, al jaren een van de sterkste allround langlaufers, sloeg een klein gaatje. Al snel ging het echter fout: hij struikelde en ging onderuit, waardoor Ustiugov er vandoor kon.

Sundby probeerde het nog even, maar kwam niet meer bij de Rus in de buurt en greep zo alweer naast een individuele grote titel. Achter hem werd zijn landgenoot Finn Haagen Krogh derde door de sprint van de grote groep te winnen van landgenoten Didrik Tønseth en Sjur Røthe.

Sundby gaat onderuit terwijl hij de beslissende aanval probeert te plaatsen (Bron: YouTube)