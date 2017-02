Prachtige race trapt World Superbikes-seizoen af heywoodu 25-02-2017 05:43 print

Regerend wereldkampioen Jonathan Rea heeft op het circuit van Phillip Island in Australië de eerste race van het nieuwe World Superbikes-seizoen gewonnen. De Noord-Ier zegevierde na een prachtige race, waarin drie verschillende merken zich in de strijd om de zege meldden.

De vorig jaar dominerende Kawasaki's van Rea en Tom Sykes openden het seizoen met een matige start, terwijl de teruggekeerde Marco Melandro en zijn teamgenoot Chaz Davies de Ducati's stevig de sporen gaven. Het duurde niet heel lang voor de Kawasaki's orde op zaken stelden: aan het einde van ronde één namen ze de leiding over. Iets verder naar achteren kende Michael van der Mark op zijn nieuwe Yamaha een prima start door van de tiende naar de zevende plek op te schuiven.

FIRST STARTING GRID OF 2017 🇦🇺#AUSWorldSBK Guys, go make some noise! ✊ pic.twitter.com/yVzEX7B9K9 — WorldSBK (@WorldSBK) February 25, 2017

Rea en Sykes slaagden er voorin niet in om weg te komen, wat een mooi duel opleverde. Na zes ronden had Melandri de leiding weer in handen, voor Rea, Davies en Sykes, maar daar bleef het niet bij: Xavi Fores, Alex Lowes en niet veel later ook Leon Camier, Eugene Laverty, Jordi Torres, Nicky Hayden, Randy Krummenacher en Stefan Bradl sloten weer aan en dus reed er één grote kopgroep rond.

Richting de helft van de race was het plotseling Lowes die met zijn Yamaha het mes tussen de tanden nam en vol de aanval opende. In een rondje tijd pakte hij de grote mannen in en nam de teamgenoot van Van der Mark zelfs de leiding door Sykes kansloos te laten. De kopgroep werd wat uitgedund tot Lowes, de Ducati's en Kawasaki's, Camier en Fores, met Van der Mark en een volgende groep op een kleine twee seconden van de kop.

What an INCREDIBLE overtake @alexlowes22, this is being an EXCITING first race! 🇦🇺🎆#AUSWorldSBK pic.twitter.com/Q2fduZGFs7 — WorldSBK (@WorldSBK) February 25, 2017

Het avontuur van Lowes duurde enkele ronden, want acht rondjes voor het einde werd orde op zaken gesteld. Rea en Sykes namen de leiding weer over, terwijl Lowes het duel met de Ducati's aan moest gaan. Dat werd er al snel maar één, want Melandri parkeerde zijn Panigale R in de grindbak. Camier en Fores hadden moeite om de groep te volgen, waardoor vier man langzaam maar zeker wegreden.

Bij het ingaan van de slotronde hadden Davies en Rea een gat met de rest en de twee vochten een stevig duel om de zege uit. Bocht na bocht probeerde Davies het, maar de Welshman kwam op de streep een paar meter tekort om uit de slipstream te kunnen duiken en moest op 0,042 seconden genoegen nemen met de tweede plaats. Sykes hield Lowes nog nipt van zich af, terwijl Camier hetzelfde deed met Fores en zo de Britse top-5 compleet maakte. Torres eindigde als zevende, Laverty klopte Van der Mark op de streep en werd achtste.