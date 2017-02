Hamilton: "Geluid F1 is verschrikkelijk"

Lewis Hamilton is niet bepaald fan van het motorgeluid van de huidige Formule 1-auto's, iets waarin hij in elk geval niet alleen staat. De Britse Mercedescoureur liet dat weten aan BBC5 Live.

"Zoals ik al vaker heb gezegd, het geluid is echt verschrikkelijk. Veel mensen denken inmiddels dat het toch niet zo slecht is, maar dat is het wel!", aldus de Brit. "In 1996 bezocht ik de Grand Prix van België en hoorde ik Michael Schumacher voorbij razen met een V10. Zelfs mijn ribben deden pijn van het geluid! Het was alsof er een straaljager voorbij kwam, ik weet nog dat ik er stond met een gevoel van 'wat is dit??'"

De V10-motoren werden vervangen door V8's, die weliswaar minder, maar nog altijd stevig herrie maakten. Tegenwoordig rijden we met V6-motoren en is het allemaal een stuk stiller. Oordoppen zijn voor de jongere bezoekers van een GP-weekeinde nog wel aan te raden, maar dan vooral voor de GP2 en eventueel GP3, die nog wél als raceauto's klinken.

"Natuurlijk is het geluid niet het enige probleem van de Formule 1, maar het is wel onderdeel van wat voor beleving zorgt. Die beleving is er met dit geluid niet, het is gewoon een trieste gewaarwording als de auto's langs komen rijden!" Hamilton heeft wel hoop dat de nieuwe eigenaren van de Formule 1 de boel weer wat verbeteren: "De sport heeft vers bloed, nieuwe ideeën en nieuwe manieren om de fans bij de sport te betrekken nodig. De F1 is gedateerd en de fans erbij betrekken is stap één."