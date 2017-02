Minstens twee doden door noodweer Californië

Californië en het zuiden van Oregon zijn vrijdag (lokale tijd) getroffen door zware regen- en sneeuwval en krachtige windvlagen. In het gebied rond Los Angeles kostte het noodweer aan zeker twee mensen het leven, meldt de Los Angeles Times.

Een 55-jarige man werd geëlektrocuteerd toen een elektriciteitskabel knapte en op hem terechtkwam. In Victorville vonden reddingswerkers een lichaam in een door een overstroming verzwolgen auto.

Binnen enkele uren kreeg de brandweer van Los Angeles 150 meldingen van neergekomen elektriciteitskabels. Bewoners van zo'n honderd huishoudens in de stad werden verzocht hun huizen te verlaten wegens het risico op modderstromen.

In het zuiden van Californië zitten meer dan honderdduizend mensen zonder stroom.

Keep up with our live updates: The strongest storm in years is moving into L.A. area https://t.co/LT5hMMc5wf