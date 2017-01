D66 wil ook reactie Rutte op inreisverbod VS Janneke (Janneke141) 29-01-2017 12:11 print

Oppositiepartij D66 wil een harde reactie van premier Mark Rutte op het Amerikaanse inreisverbod voor de inwoners van zeven moslimlanden. Eerder riepen GroenLinks en de SP al om een veroordeling door de minister-president.

Deze 'absurde' maatregel van president Donald Trump is je reinste discriminatie, stelde D66-leider Alexander Pechtold in het programma WNL op Zondag.

Vicepremier Lodewijk Asscher, ook lijsttrekker van de PvdA, twitterde zaterdagavond over de ban: "Mensen weigeren op basis van geloof of geboorteplek is discriminatie. Een klap in het gezicht van onze vrije wereld."

SP-leider Emile Roemer twitterde eerder: "Mensen weigeren. Niet om wat ze doen, maar om wat ze geloven. Waar is @MinPres als je 'm nodig hebt?" En GroenLinks-lijsttrekker Jesse Klaver wil dat Rutte zich scherp uitspreekt tegen deze maatregel en "het voortouw neemt om samen met andere EU-landen een duidelijk statement te maken".

Ik wil geen land, geen wereld, met eerste en tweederangs mensen. Kabinet, kom ook in protest. #Trump #muslimban ➡ https://t.co/NIWFcK0op3 — Alexander Pechtold (@APechtold) 29 januari 2017