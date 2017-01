Brawn gaat zich inzetten voor een betere Formule 1 Maarten (rubbereend) 24-01-2017 16:49 print

Ross Brawn is in zijn nopjes met zijn nieuwe aanstelling bij de leiding van de Formule 1. De inmiddels 62-jarige Brit is door de nieuwe bazen van de Formule 1 aangewezen als sportief manager, waarmee hij op sportief gebied de eindverantwoordelijke is. "Het is fantastisch om terug te kunnen keren in de wereld van de Formule 1", zo laat Brawn weten op de officiële site van de Formule 1.

Nadat hij jarenlang de technische leiding had bij Ferrari en Benneton was hij nog kortstondig, maar zeer succesvol, eigenaar van Formule 1-team. Nu zien we de Brit dus terug in de leiding van de kongsklasse van de racerij. "Ik heb de laatste maanden mogen genieten van het geven van raad aan Liberty Media en ik zie er naar uit om samen te werken met Chase Carey, Sean Bratches en de rest van het F1-team. Ons doel is om de sport te helpen evolueren. We hebben een ongehoorde mogelijkheid om samen te werken met de teams en de promotors voor een betere F1 voor hun en, het belangrijkste van het geheel, de fans." Zo liet Brawn in een verklaring weten.