Genoeg seks in Mass Effect: Andromeda

Zoals FOK!ker Soopaflyism reeds subtiel opmerkte is seks een populair onderdeel in de Mass Effect-serie. Producer Michael Gamble licht toe dat er veel mogelijke partners rondlopen op de Tempest en dat de seks van goede kwaliteit is.

@steimer @masseffect so many. And the banging is pretty good. — Michael Gamble (@GambleMike) 13 januari 2017

@bredberes of course — Michael Gamble (@GambleMike) 14 januari 2017

Om vast de sfeer te proeven kun je hier weer eens genieten van enkele vorige partners van Shepard. Vanaf 23 maart kunnen we op PlayStation 4, Xbox One en pc (Windows) kijken in hoeverre Gamble gelijk had.