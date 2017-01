Snowboardster Dekker stunt met tweede plek in World Cup heywoodu 11-01-2017 10:26 print

Snowboardster Michelle Dekker heeft dinsdag in Bad Gastein voor een forse stunt gezorgd. De 20-jarige Nederlandse eindigde op de Oostenrijkse sneeuw voor het eerst in haar leven in de top-10 van een World Cup-wedstrijd en dat deed ze niet zomaar: ze eindigde zelfs als tweede.

Dekker kwalificeerde zich op de parallelslalom als zevende en schakelde in de achtste finales de Zwitserse Ladina Jenny met 0,18 seconden voorsprong uit. De Duitse wereldkampioene junioren Ramona Theresia Hofmeister werd na een diskwalificatie het volgende slachtoffer, waarna ook Julie Zogg eraan moest geloven. De Zwitserse World Cup-kampioene van twee jaar geleden kwam 0,16 seconden tekort om Dekker af te stoppen.

Pas in de grote finale moest Dekker zich gewonnen geven. De 18-jarige Oostenrijkse Daniela Ulbing, een van de grootste talenten in de sport, was na een grote fout van Dekker simpel de sterkste en pakte zo haar eerste World Cup-zege. De parallelslalom is vanaf 2018 overigens geen olympisch onderdeel meer: in Pyeongchang wordt het onderdeel vervangen door de big air.