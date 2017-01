Dubbelslag Loeb in Dakar rally Peterselieman 10-01-2017 23:23 print

Sébastien Loeb heeft in de achtste etappe van de Dakar rally een dubbelslag geslagen. De Fransman won met zijn Peugeot niet alleen de getimede proef, maar pakte zoveel tijd dat hij teamgenoot Stephane Peterhansel in het klassement ook nog eens passeerde.

Na ruim 400 kilometer racen tussen Uyuni en Salta had Loeb een voorsprong van ruim drie minuten op Peterhansel bij elkaar gereden. Achter dit duo werd Cyril Despres op vijf minuten derde, voor Mikko Hirvonen die met de Mini op acht minuten als vierde eindigde. Giniel de Villiers was de snelste Toyota op bijna twaalf minuten, nog voor teamgenoot Nani Roma. Beste Nederlander was Erik van Loon op plek vijftien met een half uur achterstand.

Loeb is de nieuwe leider met anderhalve minuut voorsprong op Peterhansel. Derde is Despres op ruim zeventien minuten. Roma is beste niet-Peugeot op ruim 23 minuten achterstand, terwijl Hirvonen op ruim 53 minuten vierde is. Van Loon staat nu zeventiende op ruim vijf uur achterstand.