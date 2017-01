Voetbalclubje kent geen schaamte en schooit voor moordenaar Harry 02-01-2017 03:38 print

De eerdere bedelactie, door moslims en moskeeën op touw gezet, om de schadevergoeding voor de Marokkaanse moordenaar van scheidsrechter Richard Nieuwenhuizen te betalen, bracht kennelijk niet genoeg op. Hierop besloot de thuisclub van de moordenaar om een benefiet te organiseren om ook een deel van de 60K bijeen te krijgen.

Het idee is afkomstig van de broer van de moordenaar. Deze is toevallig ook bestuurslid van de killerclub. Woordvoerster Hanna van Putten organiseert het geheel. Hanna is het ook niet eens met de uitspraak van de rechters die D., zelfs in hoger beroep, schuldig achten. "Of hij het nu wel of niet gedaan heeft. Wij willen zijn gezin graag helpen. Zijn schuld is volgens ons in ieder geval nooit bewezen." orakelt de deugmevrouw van Nieuw-West. Tevens zegt Hanna de broer in het bestuur niet te kennen. "De familie van de man kennen we niet."

Als D. de 60K half januari niet heeft betaald volgt er beslaglegging en moet hij alsnog voor een jaar het gevang in. Het schooien door de familie van D. veroorzaakte op het eind van 2016 al de nodige ophef, deze ophef lijkt in begin 2017 alleen maar groter te worden.

Het is de bedoeling dat het benefiet, bij voldoende aanmelding, op 7 en 8 januari plaatsvindt. De kosten voor meedoen bedragen voor senioren 70 en voor jeugd 50 euro. Tevens gaan de kantineopbrengsten naar de moordenaar van de scheidsrechter.