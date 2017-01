Rus Ustiugov met overmacht naar etappezege Tour de Ski heywoodu 01-01-2017 14:18 print

De Russische langlaufer Sergey Ustiugov regeert vooralsnog met ijzeren vuist in de Tour de Ski. Zaterdag won hij in Val Müstair al met overmacht de sprint in vrije stijl, zondag was hij ook in de tweede etappe veruit de sterkste.

De tweede etappe werd eveneens in het Zwitserse Val Müstair gehouden, maar dit keer was het een totaal andere wedstrijd dan de sprint van zaterdag: een massastart over tien kilometer in de klassieke stijl.

Het veld bleef erg lang bij elkaar en met nog twee kilometer te gaan bestond de kopgroep uit een langgerekt lint van zo'n twintig man. De Noor Martin Johnsrud Sundby was immer vooraan te vinden, net als Ustiugov en de Zwitser Dario Cologna - wiens ouderlijk huis uitkijkt op het parcours waar de wedstrijd gehouden werd.

In de slotfase gaf Ustiugov als eerste echt gas en die aanval kon niemand beantwoorden. Binnen de kortste keren had de Rus een gat te pakken, waardoor hij het in de laatste meters zelfs was rustig aan kon doen. Sundby moest machteloos toekijken en genoegen nemen met plek twee, voor landgenoot Didrik Tønseth. Een derde Noor, Sjur Røthe, pakte de vierde plek, terwijl Cologna als vijfde eindigde.

In het algemeen klassement gaat Ustiugov uiteraard aan de leiding. Hij heeft negentien seconden voorsprong op Sundby, terwijl de Canadees Alex Harvey op bijna een minuut op de derde plek staat.