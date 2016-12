Atlético wilde Diego Costa terughalen Redactie 25-12-2016 09:30 print

Atlético Madrid heeft geprobeerd om in de zomermaanden Diego Costa terug te halen van Chelsea. Vanwege het ontbreken van een clausule had de poging geen succes.

De Londense voetbalclub had namelijk geen clausule in zijn contract staan betreffende zijn transfersom. Om die reden konden ze bij The Blues eigenlijk elk denkbaar bedrag vragen voor Costa.

"Chelsea kon tegen ons zeggen dat ze bijvoorbeeld 200 miljoen euro wilden voor hem, of gewoon de poot stijfhouden waarmee we ook niks op zouden schieten", laat Atlético-trainer Simeone weten tegenover Marca.

Simeone stelt dat hij en de club er alles aan hebben gedaan om de spits erug te halen. Als alternatief haalde men Kevin Gameiro van competitiegenoot Sevilla.