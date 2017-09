Heroes of the Storm - Interview met Alan Dabiri Puddington 22-09-2017 13:00 print

Heroes of the Storm heeft een bewogen jaar achter de rug met onder andere een grote update in de vorm van heroes 2.0, verbeteringen voor de eSport-scene en natuurlijk een hele rits nieuwe heroes. Tijd dus om op Gamescom met game director Alan Dabiri terug te blikken op het afgelopen jaar van Heroes of the Storm, wat er nog verbeterd kan worden en uiteraard wat Blizzard nog in petto heeft voor hun MOBA.

We hadden een grote update met Heroes 2.0. Wat heeft het ontwikkelteam geleerd van het implementeren van zo'n grote update en hoe kijk je er op terug?

Heroes 2.0 was fantastisch, een explosie van activiteit voor de game waarbij significante verbeteringen kwamen en ook spelers zich bewust werden van hoe ver we zijn gekomen met de game. We kregen een heleboel nieuwe spelers, en spelers kwamen ook terug. Maar het meest belangrijke was dat we flinke verbeteringen hebben aangebracht in zowel ons progressiesysteem als ons beloningsysteem. Het eindresultaat is dat we veel spelers hebben die nieuwsgierig waren naar de game en we zitten sindsdien op een high, waarbij we ook een heleboel nieuwe heroes hebben toegevoegd die het meest gevraagd waren.

Het was een fantastisch moment, en ik denk zeker dat we iets soortgelijks gaan doen in de toekomst. Het wordt niet exact als heroes 2.0, maar we willen deze grote momenten hebben waar er significante veranderingen of nieuwe content is waar we veel opzien mee kunnen baren en waar we de game een impuls kunnen geven.

Dus wat zouden we dan kunnen verwachten van een "heroes 3.0"?

We gaan het geen heroes 3.0 noemen, maar we willen dan wel bijvoorbeeld kijken naar de kern van de game mechanics. We denken dat daar zeker verbeteringen aan kunnen aangebracht. We kunnen bijvoorbeeld nieuwe modi introduceren, naast de gebruikelijke stroom van nieuwe heroes.

In een vorig interview zeiden Dustin Browder en Kaeo Milker dat het belangrijk is om constant nieuwe dingen toe te voegen. Met al die nieuwe toevoegingen zie je wel steeds meer het verschil tussen oud en nieuw. Hoe hoog staat het op jullie prioriteitenlijstje om oudere heroes te updaten?

We doen dit eigenlijk constant. Met de release van Kel'thuzad komen we ook met een rework voor wat oudere heroes (Chromie, Jaina, Lt. Morales en Leroic). Wanneer we bijvoorbeeld een nieuwe filosofie hebben op hoe we heroes moeten ontwerpen krijgt een hero een update, maar ook als ze niet meer populair zijn in de meta of de talents zijn niet meer interessant of divers genoeg zijn. Wanneer een hero bijvoorbeeld maar een speelbare talent build heeft, passen we dit aan.

En hoe zit het dan met modellen voor oudere heroes, zoals Brightwing en Illidan?

Vanuit een grafisch perspectief staan we er voor open. ik weet dat Arthas veelgevraagd is, maar we doen het wanneer het logisch is, en niet omdat een hero wat ouder is: wanneer de hero nog goed bij de rest van de artstijl van de game past vinden we het onnodig om een model te aan te passen.

Momenteel heeft de game één multi-class hero (Varian). Maar als je de criteria voor multiclass in je achterhoofd houdt zijn er meerdere heroes die ook in die beschrijving passen zoals Kharazim. Is er een mogelijkheid dat een hero van rol kan switchen nadat hij of zij uitgekomen is, als die nieuwe rol beter past?

We hebben erover gepraat en erover nagedacht, maar we willen nog niet die verandering doorvoeren. Het is een drastische verandering in de meeste gevallen en wanneer we een rework doen willen we de identiteit van de hero niet verliezen. Je hebt gelijk wat Kharazim betreft omdat je veel kanten met hem opkan, maar samenvattend is Kharazim in de kern nog altijd een support hero. Bij Varian wilden we echt meerdere builds introduceren waarmee je drastische andere richtingen op kan. Wanneer we kijken naar toekomstige multi-class hero willen we iets soortgelijks doen, waarbij je verschillende rollen kan zijn en wanneer je speelt je een andere rol kan aannemen wanneer de game dat van je vraagt.

Ook in rollen in Heroes of the Storm is er veel variatie, zoals bijvoorbeeld de AoE healing van Lucio en de single-target healing van lt. Morales. Zijn er variaties op rollen die je graag wilt zien in de game en welk personage van welk universum zou daar geschikt voor zijn?

We hebben nu vier rollen, maar nu we de game blijven ontwikkelen ontwikkelen we niches en subrollen. De rollen die we nu hebben dekken niet de lading: je zou bijvoorbeeld extra tekst willen toevoegen waarmee je duidelijk maakt wat de rol nu precies is. Een voorbeeld is de warriors: sommige heroes zijn solo tank warriors terwijl andere meer bruisers zijn die meer damage kunnen doen. We hebben er al een tijdje over gesproken en we willen kijken hoe we verder willen met de rollen, zodat we ze beter kunnen uitleggen.

Wanneer we kijken naar heroes in andere games, hebben we potentiële heroes die beter passen in die niches. Als je bijvoorbeeld kijkt naar een universum zoals Starcraft dan is de kans dat er een hero of een unit is die niet zou passen in het huidige rolsysteem, maar wel in een meer uitgebreid rolsysteem. Wanneer het om heroes gaat die we zouden willen toevoegen: we hebben deze oneindige lijst van potentiële heroes, en het hangt af van het moment welke we willen toevoegen. Als we bijvoorbeeld een tijdje een hero niet hebben toegevoegd van een universum of een bepaalde identiteit dan is de kans groter dat deze worden toegevoegd.

Kortgeleden hebben jullie Hanamura uit de game gehaald na feedback van spelers op de forums en reddit. Hebben jullie al ideeën hoe jullie Hanamura kunnen verbeteren en wanneer we een terugkeer kunnen verwachten?

We hebben nog niet de definitieve oplossing voor Hanamura, en we gaan er de tijd voor nemen. We willen zeker weten dat wanneer Hanamura terugkomt we de zorgen van de community hebben geadresseerd. Ik denk persoonlijk dat er veel elementen op de battleground zijn die wel werken en ook toen we de map verwijderden kregen we veel feedback van mensen die zeiden dat ze de map wel leuk vonden. Maar we zijn het ook eens met de feedback van de mensen die niet tevreden waren over de map en we hebben wat dingen geprobeerd om de map beter te maken met wat kleine aanpassingen (bijvoorbeeld het verhogen van de health van de core), maar het was niet voldoende.

We gaan er wel goed de tijd voor nemen om Hanamura te verbeteren: als je nog terugdenkt aan Haunted Mines was de battleground aangepast maar is de map nog grotendeels hetzelfde. Met Hanamura willen we wellicht nóg dieper gaan waarbij we echt significante veranderingen gaan aanbrengen. Hanamura komt dus terug, maar het kan wel even gaan duren.

Er zijn ook veel veranderingen gekomen voor de HGC (Heroes of the Storm Global Championship) met onder andere de mid-season brawl en wekelijkse uitzendingen. Wat is de grootste verbeteringen voor professionele spelers en kijkers, en wat kan er nog steeds verbeterd worden?

De grootste verbetering is dat we nu een consistente eSports-scene hebben. We hebben deze vaste teams in elke regio die elke week tegen elkaar spelen. Je kent de spelers, je kent de persoonlijkheden, je weet waar ze goed en waar ze slecht in zijn: hierdoor kun je dus ook makkelijker verhaallijnen ontwikkelen rondom hen. Hierdoor wordt het leuker om een wedstrijd te kijken want je weet wat je kan verwachten, maar je kan ook verrast worden: wanneer een team op papier veel sterker is dan het andere en de underdog verslaat de favoriet, dan is dat een fantastisch moment.

Een andere grote verbetering is dat we naast een consistente scene we nu ook een consistent schema hebben. Je wéét wanneer je HGC kan kijken voor welke regio en er zijn een aantal dagen achter elkaar dat je eSports kan kijken. Wat ik ook leuk vind is het regionale aspect: elke regio heeft zijn eigen sterren en tijdens de mid-season brawl breng je alle regionen samen waar hele coole dingen kunnen gebeuren. In elke regio vormen zich bijvoorbeeld aparte metas: in Korea hebben ze voorkeuren voor heroes die in Noord-Amerika of Europa nauwelijks gespeeld worden. Wanneer je de mid-season brawl hebt krijg je dan picks die het andere team helemaal niet gewend zijn. Het laat ook zien hoe divers onze heroes en hoeveel ook speelbaar zijn in de huidige meta, als je een goede strategie hebt.

We kijken uit naar Blizzcon, maar na dat kampioenschap komen we bij elkaar en gaan we kijken welke dingen goed gingen en welke dingen verbeterd kunnen worden. Vervolgens gaan we de grote veranderingen aankondigen voor de eSports-scene. Ik heb nu nog niet de details maar je kunt er van uit gaan dat die gaan komen.

Jullie hebben in vorige interviews gezegd dat jullie kijken naar sociale features zoals guilds. Hoe ver zijn jullie met die features?

We zijn nog steeds geinteresseerd om onze sociale features te verbeteren. Wat je het eerste kan verwachten is voice chat: we weten hoe belangrijk het is, met name in de competitieve scene. Mensen kunnen nu Blizzard Voice Chat gebruiken of apps zoals discord, maar we willen het integreren in de game. Wat we ook willen toevoegen is een verbetering voor matchmaking: we doen nu nog matchmaking gebaseerd op vaardigheid, maar we zijn nu opties aan het bespreken voor een soort party-builder waarbij spelers samen kunnen komen op basis van interesse. Wanneer je bijvoorbeeld heel erg competitief bent zullen we je met spelers samenvoegen die dat ook zijn, en als je bijvoorbeeld graag assassin speelt en ik bijvoorbeeld warrior zullen we die spelers ook aan elkaar proberen te koppelen. Wanneer je dan in de draft komt zul je minder vaak ruzie hebben.

We kijken nog steeds naar een clan-systeem, maar we willen het groter maken dan alleen een tweede vriendenlijst: denk bijvoorbeeld aan het introduceren van een tweede progressiesysteem voor clans of clan battles. Dit wordt een groter systeem dus het gaat langer duren om dat toe te voegen: je kunt eerder de voice chat en de party builder verwachten.

Hoe zit het met de brawls? Kun je wat vertellen over de brawls die we in de toekomst kunnen verwachten?

We beginnen nu de strategie uit te stippelen dat we twee verschillende soorten brawls willen: de reguliere wekelijkse brawls zijn wat kleiner en ook wat minder gebalanced: we veranderen wat nummertjes voor de lol en kijken wat er gebeurt. Ze kosten ook minder om te maken en we kunnen ze dus sneller utibrengen.

We besteden wat meer tijd aan de andere brawl en komen uit tijdens evenementen zoals de summer brawl (en we gaan zeker soortgelijke events in de toekomst doen!), die ook wat meer gethematiseerd zijn in de lijn met het event. Ze zijn ook vaak compleet anders dan wat je van Heroes of the Storm gewend bent: denk bijvoorbeeld aan de Stitches’ Pool Party-Brawl die in de verste verte niet op de game lijkt die je normaal gesproken speelt. We gaan deze ook zeker vaker doen, maar deze zullen eerder gebeuren rondom events met speciale art en geluidseffecten.

Niet lang geleden heeft Blizzard aangekondigd dat er een grote update voor Heroes of the Storm gaat komen, assault on Volskaya foundry. Deze patch voegt andere Ana en Junkrat toe als speelbare heroes.