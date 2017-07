Interview met Scott Lowe van Naughty Dog PoeHao 26-07-2017 08:30 print

De presentatie van Uncharted 4 – The Lost Legacy werd gegeven door Scott Lowe, Senior Communications Manager van Naughty Dog. Gelukkig kregen we de gelegenheid om wat vragen op hem af te vuren.

Was het een moeilijke overgang van de kant van media naar een ontwikkelaar? Hiervoor werkte je namelijk voor The Verve en IGN.

Het was een hele overgang inderdaad. Je denkt te weten hoe games worden gemaakt, maar dat blijkt slechts een fractie van het werk te zijn. Een mooie leerervaring om te zien hoe het aan de andere kant van onze bedrijfstak er aan toegaat. Ik ben heel blij met het team waar ik nu in ben terechtgekomen. Naughty Dog is al bijna mijn hele leven een van mijn favoriete ontwikkelaars.

Ik ben altijd al geïnteresseerd geweest in de ontwikkelaarskant van games. Daar komt bij dat ik mijzelf wilde uitdagen. Als je niet meer leert als mens, dan sta je stil.

Een paar dagen terug was je bij Guerilla Games.

Horizon Zero Dawn is een van mijn favoriete games van het afgelopen jaar en ik houd van die studio. Ik was er nog nooit eerder geweest.

Ging je ook kijken naar hun (software) engine?

Nee, dat niet.

Naughty Dog heeft wel gezegd dat zij voor The Last of Us 2 mooiere graphics wilde tonen dan Horizon Zero Dawn. Vandaar.

[lacht] Dat was zeker Neil (Druckmann), die zei dat Guerilla Games de lat erg hoog heeft gelegd. Visueel is het ongelofelijk mooi en daar zijn we natuurlijk een beetje jaloers op. We willen onze games ten minste zo mooi maken.

Dus je was aan het spioneren?

[lacht] Nee hoor! Het was gewoon een gezellig praatje met het team. We zijn allemaal een onderdeel van Sony en we praten wel vaker met elkaar. Bij Sony werken we veel met elkaar samen. We praten ook met Media Molecule [de studio achter Little Big Planet en Tearaway] en andere studio’s..

..en Kojima?

Kojima kwam laatst even buurten op ons kantoor. Hij is een geweldig talent en het fijn om hem erbij te hebben.

Krijgt Uncharted 4 – The Lost Legacy nog DLC?

Er zijn geen plannen voor DLC. Er komt wel een update later voor de multiplayer met meer content voor The Lost Legacy, maar verder staat er niets gepland.

Komt er een nieuwe multiplayer-modus?

Ik kan daar nu nog niets over zeggen, maar er komt dus een nieuwe update.

Is er ook een bonus voor gamers die Uncharted 4 al hebben en The Lost Legacy erbij halen?

Ja, je krijgt dan codes voor extra skins in de multiplayer.

Bij iedere preorder krijg je Jak en Daxter.

Ja, Sony wilde graag de klassieke versies van de Jak en Daxter-serie naar de PlayStation 4 brengen, zoals ook gebeurde op de PlayStation 3 [Jak & Daxter - Complete Collection]. We waren toch al bezig met The Lost Legacy en wilde dit aan onze fans geven als een cadeau en een blik op de geschiedenis van Naughty Dog. Het is geen remaster, maar de klassieke game uitgebracht voor PlayStation 4. Uiteindelijk komt de volledige Jak en Daxter-serie weer uit op PlayStation 4.

Heb je altijd al games gespeeld?

Jazeker, Het is een levenslange obsessie van me. Ik had een NES, toen een Sega Genesis en ben er nooit meer mee gestopt. Ik speel zoveel ik kan.

Heb je zelf ook de kans gehad om Amy Hennig (scriptschrijver voor Jak en Daxter en Uncharted) te ontmoeten?

Helaas niet persoonlijk. Ik heb wel een aantal lezingen van haar bezocht.

Dus als je zou moeten kiezen tussen Chloe en Nathan, wie kies je en waarom?

Na tien jaar met Nathan is Chloe verfrissend. Haar personage is erg gesloten en ze laat niemand dichtbij komen. Ze was reeds in twee eerdere games, maar eigenlijk weten we behoorlijk weinig van haar. Wat motiveert haar en wat heeft haar gevormd? De dynamiek tussen Chloe en Nadine is ook erg leuk, omdat het tegenoverstelde persoonlijkheden zijn. Door omstandigheden moeten ze het met elkaar rooien. Chloe houdt van improviseren en Nadine houdt van plannen die niet veranderen. Dit contrast is erg leuk, want Chloe maakt grappen waar Nadine echt niet om kan lachen.

Dus als je zou moeten kiezen tussen Chloe en Nadine, wie kies je en waarom?

Geen commentaar.



Is de naam van de bad guy Asav een anagram voor de bad guy van Far Cry 3: Vaas?

Eeuh, nee.

Als jullie een Uncharted-game opzetten, is er een bepaald gevoel dat jullie bij de gamers willen oproepen?

Daar zijn we al in een vroeg stadium mee bezig. Met The Lost Legacy hadden we de grote lijnen van het verhaal al snel in beeld. De (gevoels)thema’s die aan bod komen volgen uit het verhaal dat wij willen vertellen. Hier waren de thema’s ‘groeien als mens’, ‘je persoonlijke beperkingen overwinnen’ en gedurende het spel vordert zie er meer voorbijkomen. Het is niet zo dat wij zeiden dat bepaalde thema’s in het spel moesten terugkomen, maar ze volgden vanzelf uit het verhaal. Het was een organisch, natuurlijk proces.

Uncharted is avontuurlijk en fun. We gaan er steeds weer voor een gevoel van spanning en verwondering op te roepen. In The Last of Us zit een compleet andere emotie. Maar ik wil niet zeggen dat de emoties besloten liggen in de reeks, maar echt op een natuurlijke wijze een gevolg zijn van het verhaal.

Hoe zit het met Uncharted 5?

Er zijn momenteel geen plannen voor Uncharted 5. Onze focus ligt nu bij The Lost Legacy en dan The Last of Us 2. We kijken niet zo ver vooruit en we hebben het er niet eens over gehad. Zeg nooit nooit, maar we zijn er nu niet mee bezig.