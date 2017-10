Breschel terug naar Cannondale

Matti Breschel rijdt volgend jaar weer voor Cannondale. De 33-jarige Deen tekende een verbintenis voor een jaar bij de ploeg.

Vorig jaar verruilde Breschel Cannondale voor Astana. Daar voelde hij zich echter niet op zijn plek. "Ik wilde de ploeg eigenlijk nooit verlaten. Ik ben blij dat ik terug ben bij Cannondale. De klassieke ploeg is sterk in 2018. Ik kijk ernaar uit om Sep Vanmarcke aan zeges te helpen. Hij is de man die het moet afmaken voor ons en ik geloof in hem," zo zegt de Deen.