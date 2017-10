Rea wint opnieuw in World Superbikes, Van der Mark zesde heywoodu 22-10-2017 14:05 print

Jonathan Rea heeft ook de tweede race van het World Superbikes-weekeinde in Jerez gewonnen. De Noord-Ierse Kawasaki-coureur had zaterdag nog een val van Marco Melandri nodig, zondag was hij oppermachtig.

Michael van der Mark kende een geweldige start en pakte vanaf de tweede plek de leiding, voor teamgenoot Alex Lowes, Sylvain Guintoli, Rea, Xavi Fores, Lorenzo Savadori en Tom Sykes, terwijl Chaz Davies en Eugene Laverty onderuit gingen. Davies stapte wel weer op zijn Ducati en nadat hij grind over het halve circuit verspreidde werd de rode vlag gezwaaid om de boel stil te leggen.

Na een onderbreking van een goede tien minuten gingen de lampen weer uit voor de herstart, inclusief Davies. Wederom schoot Van der Mark uit de startblokken, met Lowes, Guintoli, Rea, Fores, Sykes, Fores, Davies en Melandri, terwijl Lorenzo Savadori tegen het asfalt ging. Rea knalde naar voren en pakte Lowes aan het einde van de eerste ronde al, terwijl de nog even tegenstribbelende Van der Mark een paar bochten later de sjaak was.

De Ducati's hadden het tempo ook goed te pakken: Melandri en Davies zaten binnen twee ronden bovenop het achterwiel van Van der Mark, die zijn tweede plek met hand en tand moest verdedigen. Dat lukte een paar ronden, tot Davies de Nederlander voorbij kon steken. Melandri deed twee ronden later nog eens een poging, maar opnieuw hield hij de bocht niet en moest de Italiaan zijn aanval tijdelijk staken.

Nog eens twee ronden later lukte het Melandri dan wel, maar dit keer kreeg hij gelijk de Yamaha van Van der Mark onderdoor, die zo dus weer de derde plek terugpakte. Een paar bochten later deelde Melandri de genadeklap uit: hij zette zijn Ducati er hardhandig naast en won het duel dit keer wel, terwijl Van der Mark ook teamgenoot Lowes langszij zag komen.

De Nederlander probeerde weer in de aanval te gaan, maar verremde zich en zag ook Sykes passeren. Rea's zoveelste zege van het jaar kwam niet meer in gevaar, Davies en Melandri vochten het onderlinge duel om de tweede plek uit. De Italiaan won dat duel en pakte plek twee, voor Davies, Lowes, Sykes en Van der Mark.