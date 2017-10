Koepelgevangenis in Arnhem te koop

Verhuisplannen? Woon je te klein en wil je iets groters? Het Rijksvastgoedbedrijf heeft per vandaag de voormalige koepelgevangenis in Arnhem en het terrein eromheen met bijgebouwen te koop gezet. Complex De Berg leent zich goed voor een combinatie van wonen met werken of andere functies zoals zorg- of maatschappelijke voorzieningen.

Huurhuizen en woningen voor één- en tweepersoons huishoudens zijn er nu relatief weinig in de directe omgeving. Nieuwe functies mogen niet te veel verkeers- of parkeeroverlast opleveren. De muur rond het terrein mag niet gesloopt worden, maar kleinere doorbraken kunnen wel en maken het terrein juist toegankelijk. De gebouwen zijn voor een deel rijksmonument. De iconische koepel heeft een zeer bijzondere en herkenbare positie in de stad Arnhem.

Naast de oorspronkelijke koepelgevangenis met bijgebouwen staan er op het terrein een modern kantoorgebouw en een werkplaats. Buiten de muur staat een voormalige directeurswoning die verbouwd is tot kantoor. Het hele terrein heeft een oppervlakte van circa 20.000 m². Dat is twee keer de Rijnhal en net zo groot als Burgers Zoo.

De potientiele kopers moeten wel aan kunnen tonen dat ze ervaring hebben met herontwikkeling, bouw of financiering van een dergelijk project. Bieden kan tot 15 maart, in mei wordt bekend wie het pand mag kopen.



P.I. De Berg te koop aangeboden (Foto: Rijksvastgoedbedrijf)



