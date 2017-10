Afbreekbaar Olympisch Stadion Pyeongchang zo goed als klaar heywoodu 04-10-2017 19:55 print

Het Olympisch Stadion voor de Olympische Spelen van komende winter in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang is zo goed als klaar. Het organisatiecomité heeft laten weten dat alleen nog de laatste puntjes op de i werden gezet in het stadion, waar 35.000 mensen plaats kunnen nemen.

In februari zullen de openings- en sluitingsceremonies in het vijfhoekige stadion gehouden worden. Daar zijn wel wat zorgen over: het bergachtige gebied waar het stadion staat kent nogal eens sterke wind, waardoor men bang is dat toeschouwers het mogelijk bijzonder koud gaan krijgen. Zuid-Korea overwoog aanvankelijk om bestaande stadions in andere steden te gebruiken voor de ceremonies, maar de inwoners van Pyeongchang waren daar fel op tegen en wilden de ceremonies in hun eigen stad hebben.

Overigens waren er ook plannen om helemaal geen traditioneel Olympisch Stadion te gebruiken, maar om de ceremonies te houden in de schansspringarena. Dit vond men uiteindelijk, niet geheel onterecht, toch wat te kleinschalig. Het stadion zal na afloop afgebroken worden, waarna er een museum en diverse recreatieve faciliteiten op de plaats zullen komen.

Op 9 februari worden de Spelen geopend, op 25 februari is het wintersportfeest al voorbij.