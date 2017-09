Hateboer en De Roon met Atalanta aan kop in Europa League

De topper in de Europa League tussen Olympique Lyon en Atalanta in groep E heeft donderdagavond geen winnaar opgeleverd.

De Franse topclub kwam op eigen veld op voorsprong dankzij een doelpunt van ex-Ajacied Bertrand Traoré, maar Papu Gómez bezorgde de bezoekers met een fraaie vrije trap toch nog een punt: 1-1. Atalanta is met vier punten uit twee duels koploper in de poule, Lyon volgt met twee punten. Everton speelde in de andere wedstrijd in de poule met 2-2 gelijk tegen Apollon Limasol.

Memphis Depay keerde bij Lyon terug op de reservebank nadat hij afgelopen weekeinde tegen Dijon nog ontbrak in de wedstrijdselectie, terwijl aan de kant van Atalanta Hans Hateboer en Marten de Roon konden rekenen op basisplaatsen. De thuisploeg was de bovenliggende partij in de eerste helft en wist op slag van rust dan ook verdiend de ban te breken. Traoré had zijn hakbal in eerste instantie nog gekeerd zien worden door Etrit Berisha, maar gaf de doelman in de rebound geen kans: 1-0.

Atalanta had het lastig in het Parc Olympique Lyonnais, maar kwam een kwartier na de onderbreking toch langszij. Gómez, die twee weken geleden in het eerste groepsduel met Everton ook al trefzeker was geweest, trok de stand gelijk door het leder uit een vrije trap door de muur tegen de touwen te schieten: 1-1. Depay werd twintig minuten voor tijd nog binnen de lijnen gebracht, maar de Oranje-international slaagde er niet meer in verandering aan te brengen in de stand.