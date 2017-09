NFI-medewerkster manipuleerde eigen bloedmonsters

Een 38-jarige medewerkster van het NFI is maandag door de Rijksrecherche aangehouden. Ze wordt ervan verdacht dat ze haar eigen bloedmonsters heeft gemanipuleerd om te verdoezelen dat zij met te veel alcohol op achter het stuur heeft gezeten.

De vrouw werd in oktober 2016 en februari 2017 door de politie met haar auto langs de kant gezet waarna een blaastest volgde. In beide gevallen gaven de apparaten aan dat zij te veel gedronken had om nog te mogen rijden. Bij deze gelegenheden vroeg de vrouw zelf om een tegenonderzoek. Voor dat tegenonderzoek moest bloed worden afgenomen. Dat werd in maart en april 2017 onderzocht door het NFI. De resultaten van dat onderzoek gaven een onverklaarbare lagere waarde aan dan te verwachten was op grond van de uitslagen van de ademanalyseapparaten.

Dit was aanleiding om een Rijksrecherche-onderzoek te starten.Daaruit kwam naar voren dat de vrouw vermoedelijk haar eigen bloedmonsters gemanipuleerd heeft. De Rijksrecherche heeft op dit moment geen aanwijzingen dat de vrouw - buiten de monsters van haar eigen bloed - andere monsters gemanipuleerd zou hebben. Ze heeft vermoedelijk uitsluitend uit privébelang gehandeld.