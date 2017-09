Eredivisieclubs bekeren verder

PSV, VVV-Venlo en PEC Zwolle hebben zich eenvoudig geplaatst voor de tweede ronde van de KNVB beker. Alle drie clubs boekten ruime uitzeges. FC Groningen had het in het uitduel tegen Hercules lastig, maar won toch met 2-4.

SDC Putten - PSV

Adam Maher heeft PSV bij de hand genomen in de bekerontmoeting tegen Putten. De middenvelder kwam voor het eerst sinds mei 2016 weer in het eerste van de Eindhovenaren in actie en beloonde het vertrouwen van trainer Philip Cocu. Maher opende al na zes minuten via een afstandsschot de score.

Daarna zakte het niveau behoorlijk tot Derrick Luckassen op aangeven van Maher de 0-2 maakte. Tien minuten later maakte Maher zijn tweede van de avond, voordat Sam Lammers de 0-4 eindstand op de borden zette.

Hercules - FC Groningen

Groningen had het tegen Hercules heel wat lastiger dan dat PSV het in Putten had. In de Galgenwaard in Utrecht nam Hercules in de elfde minuut verrassend de leiding toen Fouad Belarbi een diepe bal goed aannam en goalie Sergio Padt verschalkte. Groningen had balbezit en dwong hoekschoppen af, maar gevaarlijk werd de ploeg niet. Ousamma Idrissi wist toch de 1-1 te scoren, waarna Belarbi de kans om met voorsprong te gaan rusten liet liggen.

Vlak na rust maakte invaller Ritsu Doan de 1-2 voor Groningen. Via een rake vrije trap van Juninho Bacuna en Ajdin Hrustic liepen de bezoekers uit, maar het slotwoord was aan Hercules dat via Leroy Oehlers nog de 2-4 kon maken.

Blauw Geel'38 - VVV-Venlo

VVV had in Veghel een makkelijke avond tegen Blauw Geel. Damian van Bruggen, Etienne Amenyido en Terry Antonis zorgen ervoor dat voor rust de 0-3 eindstand al bereikt was.

De Meern - PEC Zwolle

Ook PEC Zwolle had een makkelijke dag tegen een amateurclub. Tegen De Meern leidde de ploeg van John van't Schip bij rust al met 0-3 via Stef Nijland, Younes Namli en Piotr Parzyszek. Tegenvaller was het uitvallen van zowel Philippe Sandler als Namli. Via Wouter Marinus en Youness Mokhtar werd het na rust nog 0-5.