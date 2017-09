Opnieuw Grand Prix-zege voor Herlings

De laatste MXGP van het seizoen is gewonnen door Jeffrey Herlings. In het Franse Villars sous Ecot was de Brabander met een derde en eerste plaats opnieuw het sterkste van het veld. Voor Herlings was dit de zesde GP-zege van het seizoen.

Op het door regenval zware circuit had Tim Gajser in de eerste race de beste start. Met een derde plaats was Glenn Coldenhoff ook goed gestart, uiteindelijk moest de Brabander genoegen nemen met een zevende plaats. Zoals vaker dit seizoen had Herlings een matige start. Door fouten van Jeremy van Horebeek en Gautier Paulin kon Herlings opklimmen naar de vierde plaats. Vervolgens reed hij binnen een paar ronden het gat dicht naar Max Anstie. Voor de KTM-coureur was de derde plaats het hoogst haalbare deze race. De race werd gewonnen door Gajser voor de Fransman Romain Febvre.

MXGP Race 1 top ten! Full results are available here https://t.co/BeSVlNaQvi #MXGPVillars pic.twitter.com/XggPcfOlAM — MXGP (@mxgp) 17 september 2017

In de tweede race was Herlings als snelste weg, echter in de eerste bocht ging Anstie hem binnendoor voorbij. Gajser had een slechte start maar wist zich gedurende de race naar de derde plaats op te schuiven. Door deze derde plaats moest Herlings de race winnen wilde hij de GP-zege mee naar huis nemen. Halverwege de wedstrijd opende Herlings de aanval op Anstie. Na een valpartij zonder erg verloor Herlings tijd op de Britse Husqvarna-rijder maar al snel had hij de achterstand weer te niet gedaan. Uiteindelijk wist Herlings de Brit toch te verschalken.

Jeffrey Herlings wins MXGP Race 2 and the Overall! #MXGPVillars pic.twitter.com/YxKeBXX7li — MXGP (@mxgp) 17 september 2017

MXGP Race 2 top ten! Full results are available here https://t.co/BeSVlMTf6I #MXGPVillars pic.twitter.com/JgeO4cIGf6 — MXGP (@mxgp) 17 september 2017

Voor Herlings was dit de vijfde GP-zege in de laatste zeven GP's. Eerder dit seizoen won hij ook al de GP van Letland. In totaal was dit de zevenenzestigste GP-zege uit de carrière van de drievoudig wereldkampioen MX2. In de eindstand van het wereldkampioenschap werd Herlings tweede achter Antonio Cairoli. Coldenhoff eindigde op de tiende plaats.

Over twee weken vindt de Motocross of Nations plaats op het circuit van Matterley Basin in Engeland. In deze landenwedstrijd staan voor Nederland Herlings, Coldenhoff en Brian Bogers aan de start. Vorig jaar werd Nederland tweede achter Frankrijk.