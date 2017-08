Caitlyn Jenner betrokken in transbitchfight Harry 28-08-2017 04:39 print

Caitlyn Jenner is zaterdagavond belaagd door een gendergekkie transgenderactiviste, zo meldt The Wrap. Jenner was aanwezig bij een uitvoering van een transgender koor in Los Angeles toen journaliste en activiste Ashlee Marie Preston flink uitviel tegen de tv-ster, die ze verantwoordelijk houdt voor het transgenderbeleid van president Trump.

De uitbarsting van Preston gebeurde nadat Jenner zich probeerde voor te stellen aan de activiste met een knuffel. "Het is een schande dat je hier bent", zei Preston hardop tegen Jenner. Preston is een bekende transactiviste en hoofdredactrice van Wear Your Voice. Caitlyn Jenner heeft zich eerder positief uitgelaten over president Donald Trump, die besloot transgenders voortaan te weren uit het Amerikaanse leger.

"Sommige mensen zijn misschien bang om wat tegen je te zeggen, maar ik niet. Jij bent verantwoordelijk voor wat transsoldaten nu in het leger overkomt", zei Preston tegen Jenner. De realityster nam een paar stappen terug en antwoordde: "Je kent mij niet eens". Preston reageerde: "Jawel! We kennen jou allemaal! Je bent een bedriegster!". Of de ruzie later is bijgelegd tussen de twee is niet bekend.



Transactiviste valt uit tegen Caitlyn Jenner (Foto: BuzzE)