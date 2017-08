Toornstra: "Ik ben geen natuurlijke leider"

Jens Toornstra behoort met zijn 28-jarige leeftijd tot de oudere spelers van Feyenoord. Toch voelt hij zich niet geroepen om als leider op te staan.

Met het vertrek van Dirk Kuyt nam Feyenoord afscheid van zijn aanvoerder. Karim El Ahmadi heeft de aanvoerdersband overgenomen, maar ook Toornstra behoort tot de oudere spelers die de leiding kunnen nemen.

"Ik ben geen natuurlijke leider en wil dat ook helemaal niet per se zijn", vertelt Toornstra in gesprek met de NOS. "Ik blijf gewoon mezelf en ga nu niet meer op de voorgrond treden of mensen neerzetten. Ik blijf liever mezelf. Dan komt het vast goed."

"Karim vervult zijn rol als aanvoerder goed. Natuurlijk is er een nieuwe dynamiek, maar de sfeer is nog steeds dezelfde en we zijn nog steeds hongerig. We weten wat het kampioenschap heeft losgemaakt en willen dat nog een keer."

Feyenoord is het seizoen begonnen met twee overwinningen, maar Toornstra ziet dat er nog veel verbeterd kan worden. "Het spel kan beter, maar als we blijven winnen, kunnen we daar rustig aan blijven werken. Andere automatismen creëren heeft tijd nodig."